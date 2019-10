Flamengo derrota Fortaleza de virada

O Flamengo alcança uma sequência de 13 jogos sem derrotas | Foto: Divulgação

Agência Brasil - O líder Flamengo foi até o estádio Castelão nesta quarta (16) e derrotou o Fortaleza por 2 a 1 de virada. O jogo era válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Muito desfalcada (Rafinha, Filipe Luís, Arrascaeta, Bruno Henrique e Éverton Ribeiro) a equipe carioca não apresentou um bom futebol.

Com isso, a equipe cearense abriu o placar aos 15 minutos do segundo tempo em um lance muito controverso. O lateral Tinga cruza a bola na área. A bola bate no braço do zagueiro espanhol Pablo Marí, que está com os pés fora da área, mas com o braço dentro da área. O juiz marca pênalti, que é muito bem cobrado por Bruno Melo.

Mas aos 37 o time carioca conseguiu empatar em cobrança de pênalti de Gabigol. Com este gol o atacante chegou ao total de 19 na competição. A infração foi marcada pelo árbitro com auxílio do árbitro de vídeo (VAR).

E quando tudo parecia caminhar para um empate o Flamengo marcou o gol da vitória. O lateral Renê cobrou lateral na área, Vitor Gabriel escora e Reinier acerta de cabeça para virar o placar.

Com este resultado o Flamengo alcança uma sequência de 13 jogos sem derrotas.

Empate em 2 a 2

Antes do jogo do Flamengo duas partidas, com início às 19h15, abriram a rodada. Na primeira, jogando em casa o CSA empatou em 2 a 2 com o Atlético Mineiro.

O primeiro gol da partida saiu aos 33 minutos do primeiro tempo. Após saída errada de Fábio Santos, o volante Dawhan recupera a bola e cruza na medida para o atacante Alecsandro marcar de cabeça.

Mas o time mineiro conseguiu empatar. Aos 23 minutos do segundo tempo o zagueiro Réver chutou de muito longe. A bola desviou na zaga do CSA e engana o goleiro João Carlos, que apenas pode ver a bola entrar no fundo do gol.

E o Atlético conseguiu a virada aos 39 minutos. Fábio Santos cruza para a área, onde Luan domina no peito e chuta para vencer o goleiro adversário.

Porém, dois minutos depois o árbitro marca pênalti em cima de Jonatan Gomez. O atacante argentino cobra muito bem e deixa o placar igual.

Vitória fora de casa

Na outra partida, mesmo jogando em Porto Alegre, o Bahia derrotou o Grêmio por 1 a 0. O único gol da partida saiu no final do segundo tempo.

Aos 41 o meia Marco Antônio é derrubado dentro da área do Grêmio. Após grande demora, o juiz marca pênalti a favor da Bahia com auxílio do VAR. O atacante Arthur Caíke bate com categoria e faz o gol da vitória aos 45.