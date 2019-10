Calendário de competições de ginástica movimenta atletas do AM

Equipes se preparam para competições em novembro | Foto: Leonardo Mota

Manaus - A movimentação da ginástica do Amazonas está atrelada às competições locais, regionais e nacionais. Como exemplo delas, o 5º Torneio Regional de Ginástica Rítmica (etapa Norte), realizado no mês de julho deste ano, no Centro de Ginástica do Amazonas, na Vila Olímpica de Manaus, Zona Centro-Oeste da capital. Atualmente, as atletas se preparam para o Brasileiro da modalidade, que será promovido em novembro, com o apoio da CAIXA, no Rio Grande do Norte.

No total, 159 atletas de 22 instituições vindas do Acre, Maranhão, Pará, Roraima e Rondônia se reuniram com os talentos do Amazonas para competir nas categorias Pré-Infantil, Infantil, Juvenil e Adulto.

A primeira edição do torneiro aconteceu em 2012 e desde então serve como uma das seletivas para o Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica.

Segundo Verônica Martins, vice-presidente da Federação Amazonense de Ginastica (FAG), os eventos proporcionados pela instituição envolvem boa parte dos clubes de Manaus. Com a previsão do evento “Amazon Gym”, com tema “Manaus 350”, em homenagem ao aniversário de 350 anos da cidade, toda a coreografia e demais itens como decoração, adereços serão baseadas no tema.

Além do Amazonas, outros estados da região Norte, como Acre, Pará, Roraima e Rondônia, também competem entre si | Foto: Leonardo Mota

Destaque

Um dos pontos altos recentes da ginástica Amazonense foi a conquista do conjunto infantil da Escola Adalberto Valle, que garantiu a medalha de bronze no Campeonato Brasileiro de Ginástica.

A treinadora Fabrícia Viana, responsável pelo elenco campeão de 2018, mantém o trabalho com o conjunto infantil e juvenil, visando o Campeonato Brasileiro de conjuntos - que será realizado em novembro de 2019. O time amazonense de ginástica rítmica “Illona Peuker” garantiu a terceira colocação no pódio do Campeonato Brasileiro de Conjuntos em novembro de 2018, realizado na cidade de Aracaju, no Sergipe.

Preparação intensa

A conquista demonstra a responsabilidade, dedicação e profissionalismo da equipe técnica das garotas lideradas por Fabrícia Viana, que compõe a equipe técnica do Centro Educacional Adalberto Valle. O grupo de 30 meninas realiza treinamentos intensos durante três dias na semana, que, além de trabalhar a performance física, estimula a concentração, autoconfiança e motivação das atletas.

“Devido ao alto nível da competição, estamos treinando bastante para obter bons resultados. Nossa expectativa é manter o resultado do ano passado, ou ficar entre os 5 primeiros colocados. E trabalhar o psicológico das meninas é um dos desafios, pois a maioria é muito jovem e precisa lidar muito cedo com a rotina de treinos, escola e lazer. Por essa razão é importante contar com o apoio familiar e da escola, para garantir a performance das meninas nas competições”, explica Viana.

A última competição das atletas do AM foi a etapa norte do 5º Torneio Regional | Foto: Leonardo Mota

Próximas Competições

De 5 a 10 de novembro, a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, será sede do Campeonato Brasileiro CAIXA de Ginástica Artística nas categorias: Pré Infantil e juvenil.

A partir de 20 à 24 de novembro é a vez do Campeonato Brasileiro CAIXA de Ginástica Rítmica “Ilona Peuker”, com as categoria: Pré-Infantil, Infantil, Juvenil e Adulto, que será realizado em Londrina, Paraná.