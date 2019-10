Empresa realiza seletiva para jovens talentos do futebol em Manaus

Manaus - A Next Academy, rede de franquias de intercâmbio esportivo com foco em bolsas de estudo para escolas e universidades dos Estados Unidos, irá promover no próximo domingo, dia 27 de outubro, uma seletiva para estudantes que desejam ingressar na carreira do futebol. A seleção acontecerá no Clube dos Sargentos, na rua Uirapiru, no bairro Flores, Zona Sul de Manaus.

Para participar da seletiva, os atletas interessados devem se inscrever no site da Next Academy . Os jogos são fotografados e filmados para que o atleta tenha a possibilidade de produzir o próprio DVD. A seletiva também dá direito a uma palestra em que é apresentada toda a empresa, além de uma entrevista individualizada com comercial sobre a importância de unir o esporte e a educação

Fundada em 2008, a Next Academy é a maior empresa de desenvolvimento pessoal por meio do esporte alinhado à educação da América Latina, presente em mais de 50 locais, entre Brasil, Estados Unidos e Portugal. A academia oferece aos estudantes-atletas muito mais do que um treinamento esportivo de alta performance, mas também um suporte educacional que o prepara para alcançar o sucesso em todos os âmbitos da vida.

O estudante-atleta da Next Academy é preparado com aulas de inglês, treinamentos de futebol e, através da plataforma educacional Next Box, tem acesso a conteúdo e aulas exclusivas sobre mentalidade, futebol e outros temas que não são aprendidos em sala de aula convencional.