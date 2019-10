Clássico Fla-Flu promete esquentar o Maracanã neste domingo (20)

Rio de Janeiro - Antes do jogo decisivo diante do Grêmio, pela semifinal da Conmebol Libertadores, o Flamengo tem pela frente mais um confronto importante pelo Campeonato Brasileiro. A equipe enfrentará o Fluminense no próximo domingo (20), às 18h, no Maracanã. O clássico Fla-Flu chama a atenção. De um lado, o líder absoluto do campeonato, o Flamengo; de outro, um time lutando para não entrar na zona do rebaixamento.

Na última sexta-feira (18), o zagueiro Rodrigo Caio conversou com a imprensa e projetou o clássico.

“Jogar um Fla-Flu é sempre diferente. Foram vários jogos contra eles neste ano e sempre tivemos dificuldades. Uma equipe que tinha uma variedade muito grande com o Diniz. Acredito que será um jogo do mesmo estilo. Que a gente faça o que vem fazendo com inteligência”, afirma.

O xerife rubro-negro falou sobre o período com a Seleção Brasileira e garantiu estar 100% para o clássico. “Estou 100%. Tive uma viagem muito longa com a Seleção, não joguei, mas treinei forte. Foi um fisioterapeuta do Flamengo comigo e com Gabriel na viagem e nos recuperamos muito bem. O sono ainda está um pouco pendente, mas estamos fisicamente muito bem”, destaca.

O elenco do Flamengo voltou ao trabalho no sábado (19), no Ninho do Urubu.

Técnico do Flu prega mente forte

Marcão conheceu a primeira derrota como treinador do Fluminense na última quinta (17) no revés de 2 a 1 para o Athletico-PR no encerramento da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Segundo o comandante tricolor, a bola parada foi decisiva: “Foi um jogo grande e equilibrado, e uma bola parada acabou fazendo a diferença para eles”.

O próximo adversário do Fluminense no Brasileiro é o Flamengo. E o treinador falou sobre o que espera do clássico do próximo domingo e sobre as vaias das arquibancadas do Maracanã para Ganso e João Pedro: “Vamos ser cobrados. Vamos fazer o que for possível para recuperar todos mentalmente. Estamos jogando em uma grande equipe, de torcida imensa. Quem está aqui vai ser cobrado e tem que estar preparado para isso”.

Os gols da vitória do Furacão foram assinalados por Madson. O lateral, que jogou pelo Vasco no Rio, conseguiu pela primeira vez na carreira marcar por duas vezes em uma mesma partida. O jogo também foi especial para Tiago Nunes. O técnico completou 100 partidas no comando da equipe paranaense.