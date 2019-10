Ministro Luiz Fux recebe graduação de Jiu-Jitsu em Manaus

Ministro Luiz Fux recebe homenagens em Manaus e é agraciado com o título de cidadão amazonense | Foto: Ione Moreno

Manaus - Na noite desta sexta-feira (18), o ministro Luiz Fux recebeu mais uma homenagem em Manaus. Após receber o título de cidadão amazonense em Projeto de Lei apresentado por Josué Neto, na Assembleia Legislativa do Amazonas ( Aleam) Fux foi agraciado com a faixa coral pelo mestre Oswaldo Alves, professor de lutas, e que presta serviços ao esporte amazonense por mais de cinco décadas.

Ao discursar, Fux buscou palavras para explicar as homenagens recebidas em Manaus. "Passei por um momento impar em minha visita a Manaus. Aqui é uma das minhas casas, mas já era muito antes das homenagens", disse ele.

Fux se mostrou ligado com o momento vivido pela região amazônica. "Diante de todas aquelas tragédias eles se calaram, agora, quando se fala em Amazônia todos querem ajudar. Primeiro, é preciso lembrar que a Amazônia é nossa”, falou o ministro.

Durante a homenagem, o mestre Oswaldo Alves contou uma história curiosa de sua relação com o atual ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). "Muito tempo atrás, eu tinha uma academia proibida em meu condomínio. Um menino engravatado bateu lá perguntando por uma academia e eu achando ser uma fiscalização, disse que não havia academia lá", revelou Alves.

Mas Fux sabia que havia uma academia ali, embora ele não soubesse que era irregular. "Ele desceu e encontrou dois alunos meus, que o levaram até mim. Quando vi, o menino engravatado era Fux, querendo ingressar na academia", comentou Alves, aos risos.

Cidadão amazonense

A solenidade foi de propositura do presidente da Casa, Josué Neto. De acordo com o Projeto de Lei (PL) que concedeu a honraria, Fux realizou relevantes serviços ao Estado, como magistrado na ciência do Direito brasileiro.

O ministro é reconhecido ainda, por sua relação com o esporte, mais precisamente com o Jiu-jítsu, no qual teve como professor o mestre Osvaldo Alves, amazonense reconhecido mundialmente.

“O ministro tem serviços importantes na área do direito, já palestrou diversas vezes em Universidades, é uma pessoa muito importante para o país, para nós amazonenses e para a Zona Franca de Manaus (ZFM)”, destacou.