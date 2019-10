De olho na Libertadores, Flamengo disputa clássico contra o Fluminense

Clubes vivem momentos diferentes na tabela do Brasileiro | Foto: Getty Images

Líder com folga do Campeonato Brasileiro, o Flamengo volta a campo neste domingo, contra o Fluminense, no Maracanã. Enquanto os rubro-negros vivem ótima fase, os tricolores necessitam de um bom resultado para se afastarem da zona de rebaixamento.

No Flamengo, o assunto que dominou os últimos dias foi a possibilidade do técnico Jorge Jesus poupar jogadores visando o duelo da próxima quarta-feira, contra o Grêmio, pela semifinal da Libertadores. O comandante português rechaçou que vá escalar reservas, mas não descartou a possibilidade de deixar algum titular fora por questão de cansaço.

O zagueiro Rodrigo Caio destacou que Jorge Jesus já vem modificando a equipe rubro-negra nos últimos jogos. “Essa questão de poupar ou não é do treinador, mas ele vem fazendo isso. No último jogo entraram eu, Gabriel, João Lucas e Reinier. Quem entra dá conta do recado. Temos um elenco forte”, disse.

Rodrigo Caio falou sobre a chance de jogar mais um clássico contra os tricolores. O defensor lembrou que o Fluminense deu muito trabalho ao Flamengo, principalmente no Campeonato Carioca.

“Jogar um Fla-Flu é sempre diferente. Foram cinco jogos contra o Fluminense e sempre tivemos dificuldades. Uma equipe que tinha uma variedade muito grande com o Diniz. Acredito que será um jogo do mesmo estilo. Que a gente faça o que vem fazendo com inteligência”, declarou.

Em termos de escalação, Jorge Jesus terá os retornos do meia Everton Ribeiro e do atacante Bruno Henrique, que cumpriram suspensão contra o Fortaleza. Já o atacante Lucas Silva, que saiu lesionado no meio de semana, deverá ser mais um desfalque.

Fluminense

Pelo lado do Fluminense, a derrota para o Athletico, no Maracanã, foi um balde de água fria antes do clássico. O resultado fez os tricolores permanecerem próximos da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Além do mau resultado, a torcida vaiou alguns jogadores, principalmente o meia Paulo Henrique Ganso e o atacante João Pedro. Mesmo assim, ambos foram defendidos pelo zagueiro Frazan. “Só o trabalho pode mudar isso. Eles vão trabalhar bastante, vão focar e as coisas vão mudar”, disse.

Frazan deve seguir como titular, já que Digão, lesionado, continua como desfalque. O defensor, que marcou seu primeiro gol como profissional contra o Athletico, pregou atenção contra o ataque rubro-negro.

“Eles têm um toque de bola muito bom, um futebol muito rápido. O Gabriel está vivendo um grande momento, fazendo muitos gols. O Bruno é muito rápido, também é perigoso. Não podemos dar brecha. No clássico, se iguala. Eles estão bem no campeonato, mas também temos uma boa equipe. Vamos tentar jogar bem e envolver o adversário para conseguir os três pontos”, falou.

Com 29 pontos, o Fluminense está apenas três da degola da Série A. Uma derrota poderia significar uma nova reaproximação da zona de rebaixamento.

FLAMENGO: Diego Alves, João Lucas, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Renê; Willian Arão, Gerson e Éverton Ribeiro; Vitinho, Bruno Henrique e Gabigol; Técnico: Jorge Jesus

FLUMINENSE: Muriel, Gilberto, Nino, Frazan e Caio Henrique; Allan, Daniel e Paulo Henrique Ganso; Nenê, João Pedro e Yony González; Técnico: Marcão

*Com informações de Gazeta Esportiva