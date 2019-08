Web TV: especialista Sarah Moura fala importância do autoconhecimento

Em entrevista a especialista afirma que o futuro do mercado profissional é destinado para quem tem inteligência emocional | Foto: Reprodução





Manaus- A especialista Sarah Moura concedeu entrevista na tarde desta segunda-feira (15) à jornalista Ayda Rodrigues para a Revista Web News, na TV Web do Portal EM TEMPO. Durante o programa ela falou sobre a importância do autoconhecimento e a análise dos perfis comportamentais.

A analista contou que após mudar de profissão viu a oportunidade de trabalhar com algo que fosse diferenciado e seguiu o desafio. Incentivada por amigos, seguiu na procura de treinamentos sobre o poder da ação, sendo guiada pelo master coach e phd Paulo Vieira, na área de análise comportamental.

A profissional comenta que com o estudo do autoconhecimento e inteligência emocional as pessoas conseguem ter uma visão de seu estado atual e terá uma visão clara sobre quem é e quais devem ser seus objetivos para atingir metas.

“Algumas pessoas começam a estudar hoje e acha que no outro mês terá sucesso. Não, na verdade isso não acontece. Você vai traçar um plano de ação e se aperfeiçoar, ver qual conhecimento você vai ter que buscar. Eu por exemplo, detestava vendas e hoje treino em cursos de vendas, pois tudo está relacionado a vendas. ”

A analista comenta que para ter sucesso em algumas áreas é necessário enfrentar os medos e seguir as orientações de um especialista, neste caso o coaching,, um especialista em ferramenta de alta performance, pode ajudar. "O segredo é se desafiar", diz a especialista que relembra que durante a infância não apresentava diante de público e não buscava lugar de destaque.

O mercado do futuro já está em busca de profissionais com inteligência emocional. A especialista alerta para quem deseja inovar no mercado de trabalho. "É a nova tendência de mercado, você precisa estar atento às mudanças e a inteligência emocional é uma delas.", ressalta a especialista.

