Especialista alerta sobre cuidados com a pele no 'verão amazônico'

Manaus- Durante o verão, os cuidados com a pele devem ser redobrados. Estamos no chamado “verão amazônico” e muitas pessoas aproveitam a temporada para se refrescar em rios e cachoeiras ou até fazer um passeio com mais aventura, ficando exposto por mais tempo aos raios ultravioletas e, às vezes, pode acabar esquecendo dos devidos cuidados com a pele.

A dermatologista do Hapvida, Lívia Lima, explica que durante o verão a atenção e os cuidados com a pele devem ser redobrados e pode ser realizada de uma forma bem fácil e acessível a todos. “Se manter hidratado nos dias mais quentes é fundamental, o que pode ser feito pela ingestão tomando água, chás gelado e água de coco, os quais ajudam a repor os sais minerais, normalmente perdido durante a transpiração excessiva”, esclarece.

Para aproveitar a estação mais quente sem correr o risco de sofrer queimaduras, câncer e outras doenças de pele, a especialista traz dicas de algumas atitudes simples que podem ser adotadas no dia a dia para manter a saúde da pele:

1- O uso do filtro solar com fator de proteção solar (FPS) de no mínimo 30 é recomendado o uso diário, o qual deve ser aplicado 30 minutos antes de sair de casa, de forma uniforme por toda a pele, inclusive mãos, orelhas, nuca e pés, e deve ser reaplicado a cada duas horas, principalmente se continuar exposto ao sol, como em piscina ou até mesmo ao caminhar pelas ruas. Com esses cuidados é possível evitar o risco de queimaduras, desencadeamento de manchas, envelhecimento precoce e câncer de pele.

2- Além do protetor solar, utilizar outras formas de proteção como chapéus, sombrinhas escuras, roupas que já possuem protetor solar, principalmente durante atividades físicas ao ar livre, e nas crianças que são mais resistentes na hora de aplicar o protetor solar. O uso de óculos escuros com UV (possuem certificação) protegem contra o desenvolvimento de catarata e outras lesões oculares.

3- É importante apostar em uma alimentação mais saudável, pois o consumo diário de frutas e verduras diminuem a oxidação, a produção de radicais livres e auxiliam na prevenção de várias doenças e adia sinais de envelhecimento.

4- Deve-se evitar a exposição solar direta nas horas mais quentes do dia, entre às 10h e 16h, pois nesses horários há mais riscos para a saúde, ficando propenso a desenvolver câncer de pele e outras doenças.

5- Um dos problemas mais comuns durante o verão é o desenvolvimento de micoses na pele. Para evitar essa doença, recomenda-se secar bem as áreas de dobras e as costas, evitar o uso de toalhas úmidas e roupas molhadas. Após os exercícios físicos intensos, leve uma roupa extra para se trocar.

Portanto, a dermatologista destaca que é possível aproveitar o verão sem deixar de tomar os devidos cuidados com a saúde da pele. Para isso, basta se proteger e seguir as dicas de cuidados essenciais para curtir ao máximo os dias mais quentes do ano.