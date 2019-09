Vídeo: dar banho em bebê com leite? Como é isso?

O motivo é que estamos no Agosto Dourado mês dedicado à conscientização | Foto: Paula Chaves

Manaus - Olhos arregalados, mãozinhas que querem a todo custo agarrar o que lhe foge pelos dedos e, de repente, um sorriso de quem não acredita nessa novidade, mas está demais entusiasmado com uma banheira repleta de leite. É quase sempre assim que os bebês reagem no primeiro momento do ensaio fotográfico pra lá de fofo e especial. O Milk bath ou banho de leite, ganha força nesse mês de agosto em Manaus.

O motivo é que estamos no Agosto Dourado, mês dedicado à conscientização e apoio a amamentação, e esse tipo sessão fotográfica eterniza essa relação tão íntima da criança nos primeiros meses de vida com a sua primeira fonte de nutrientes:” Experiência é sem dúvida única. É a oportunidade de registrar as reações que surgem a partir do momento que a criança se vê mergulhada em leite, é uma grande festa, todos os presentes se divertem“, explica Paula Chaves, fotógrafa especializada em sessões com bebês e crianças até 5 anos de idade.

Paula Chaves também alerta que, ao contrário do que se imagina, não há desperdício de alimento: “ Eu me preocupo sim com o estrago de um alimento tão rico e importante, por isso optei por utilizar o leite em pequena quantidade. Para chegar a cor ideal utilizo outros ingredientes e trabalho também na pós-produção, afinal de contas queremos sim que o bebê ou a criança se sinta mergulhada em leite, isso é que dá sentido inclusive ao nome do ensaio,” disse.

A sessão dura em média 40 minutos: “A sessão ela é curta porque a criança cansa rápido. Além disso,como é um banho e geralmente a criança está na fase oral, é possível que ela acabe ingerindo um pouquinho de água, ... por isso que também é usado leite,” complementou Chaves explicando ainda que para essa sessão não precisa de roupas e nem acessórios específicos, mas pode-se incluir detalhes como rosas para meninas e carrinhos ou frutas para meninos.

Todo o cenário é preparado para interagir e destacar o banho do leite. Paula Chaves alerta ainda para as técnicas e cuidados necessários durante o ensaio:

” É preciso saber utilizar as técnicas para não cansar a criança e extrair o melhor que o ensaio pode proporcionar, isso sem descuidar da segurança, afinal o bebê terá que ficar na banheira com líquido é demais objetos dentro. Minha meta sempre é proporcionar não apenas belos registros, mas uma experiência marcante para toda a família. Desejo que eles, ao verem o álbum, as fotos depois voltem no tempo e sintam a mesma alegria daquele dia. E, daqui uns anos, quando o bebê se vê neste ensaio possa sentir que foi uma experiência feliz,” destaca Chaves.

Assista a reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Samara Maciel/TV Em Tempo