Quer melhorar a imagem pessoal? Veja dicas da consultora Jéssica Zany

Cuidar da imagem pessoal é fundamental. Principalmente quando se trata de eventos de transição como mudança de cargo no trabalho, ou, momentos de grandes mudanças na vida: após uma gestação, morar em outra região, divórcio, primeiro emprego, etc. A lista é grande!

A especialista no assunto, Jéssica Zany explica que a principal ferramenta para auxiliar nessas mudanças é a consultoria de imagem, que, por meio de técnicas do design, é possível criar uma nova identidade de acordo com a necessidade única e exclusiva de cada mulher ou homem. “Este é um trabalho humanizado, que não impõe gosto pessoal, não está baseado em achismo, pelo contrário, o propósito é ajudar a encontrar a melhor versão de si".

Jéssica, que é designer de moda e especialista em consultoria de imagem e estilo pelo Centro Europeu, em Curitiba, ressalta que este é um trabalho amplo e requer olhar refinado, paciente, e, sobretudo, um amor ao servir e que, para isso, é necessário focar em “quatro pílulas” primordiais para a construção de uma nova imagem pessoal.

As ferramentas disponíveis no trabalho de consultoria de imagem usam a psicologia das cores | Foto: Divulgação

A consultora explica que as “quatro pílulas” nada mais são que etapas para a construção dessa nova imagem. Inserida na “Consultoria Express”, o conceito está baseado nos seguintes pilares: paletas de cores, estilo, biótipo e visagismo.

“A base principal deste trabalho é conhecer a necessidade, estilo, formato do corpo e a lógica das cores que valorizam o cliente. A primeira ‘pílula’ é utilizar as características de cores que iluminam e valorizam o seu rosto; a partir disso é preciso aprender e adequar seu estilo às suas necessidades, ao seu biótipo, afim de que possamos chegar aos melhores resultados”.

As ferramentas disponíveis no trabalho de consultoria de imagem usam a psicologia das cores, o conceito de armário cápsula, técnicas do Design, entre outras. Jéssica Zany ressalta que uma consultoria sempre é personalizada. Porque as pessoas são únicas e tem estilo único.

“É por isso que não adianta você ficar dando dicas do que é certo e do que é errado. Do use e do não use. Porque tem que ser de acordo com cada um, com cada essência, com o que cada pessoa quer, o que ela faz, com o que ela é. Ou com quem ela quer ser”, ressalta.

Sobre Jéssica Zany

Graduada em Design de Moda pelo Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas (Ciesa), com especialização em Consultoria de Imagem Pessoal pelo Centro Europeu, em Curitiba. Jéssica desenvolve trabalhos com Moda Sustentável, economia, ferramentas criativas, e possui experiência em grandes marcas como RCHLO (Riachuelo Curitiba) e BO.BÔ. Após temporada no Sul do País, a consultora retorna a sua cidade natal onde atuará nas áreas de criação e desenvolvimento de produtos, gestão e coordenação em toda a cadeia de negócios que integra o setor da Moda.

Com informações da assessoria*