Evento de beleza Avec Beauty Week chega a Manaus

Manaus- O Avec Beauty Week, maior evento de democratização da beleza do país, chega a Manaus, capital do Amazonas, para sua primeira edição. Entre os dias (19) de agosto e (9) de setembro será possível realizar procedimentos em salões badalados, economizando até 70%. As novidades de 2019 são os tratamentos voltados para wellness, em diversos spas.

O evento é uma ótima oportunidade para manauaras conhecerem os melhores profissionais, estabelecimentos e tratamentos nos segmentos hair, make, estética e wellness.

Os pacotes são oferecidos a preços fixos de R$ 80,00, R$ 160,00, R$ 250,00 e R$ 390,00. A pré-venda de combos começa no dia 12 de agosto, pelo site beautyweek.me/ .

A primeira edição do AVEC Beauty Week Manaus acontece simultaneamente em São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Curitiba, Belo Horizonte, Salvador, Rio de Janeiro e Fortaleza.

Alguns dos salões queridinhos participantes em Manaus são Maison Luh, Rafael Jafra Beauty Studio, Sôbella Hair & Esthetic Studio, Le Beautyque, Studio Ingrid Ramires, Studio Anjos da Beleza e Espaço Charmville - Parque Dez.

É possível ver todos os combos no link: www.beautyweek.me/combos/Manaus?PS=12&map=c,c,specificationFilter_117

*Com informações da assessoria