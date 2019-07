Jorge Kajuru revela que Hebe Camargo teve um caso com Silvio Santos

O jornalista fala abertamente sobre Silvio Santos, Adriane Galisteu e Hebe | Foto: Divulgação

Jorge Kajuru é o entrevistado de Antônia Fontenelle no 'Na Lata', programa de entrevistas que a apresentador tem no Youtube. Sem papas na língua, o jornalista fala abertamente sobre Silvio Santos, Adriane Galisteu e Hebe.

Em uma parte da entrevista, ele relembra uma conversa que teria ouvido entre Galisteu e Hebe no camarim da eterna diva da TV: "Adri, você errou em mandar o Silvio Santos tomar no c#. Vamos falar a verdade? O que o Silvio quer com você é apenas uma noite em Miami. Ou você acha que eu não dei pro Silvio quando tinha a sua idade e era bonita como você? Claro que eu dei!".

