Mauro Naves seria sócio de ex-advogado de modelo que acusa Neymar

Mauro Naves | Foto: Divulgação

Afastado de suas funções na TV Globo por ter se envolvido diretamente no caso da acusação de estupro contra Neymar, o repórter Mauro Naves seria sócio de um restaurante em São Paulo ao lado de José Edgard Bueno Filho, ex-advogado de Najila Trindade a quem passou o número de telefone do pai do atacante. As informações são do blog "Notícias da TV", do portal "UOL".



O restaurante em questão seria o Paris 6 Vaudeville, na rua Haddock Lobo, nos Jardins, em São Paulo. No local, há um quadro com uma foto de Mauro e um prato no cardápio que leva seu nome.

Além de ser sócio de José Edgard, a cúpula da emissora acredita que o jornalista tem "ligações perigosas" no mundo dos esportes, já que teria negócios com o próprio Neymar e Andrés Sanchez, presidente do Corinthians.

