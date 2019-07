Irmão de assassino do ator Rafael Miguel defende atirador

Em entrevista para a equipe do SBT, Joel Matias Cupertino defendeu o seu irmão, Paulo Cupertino Matias, e afirma que os pais do ator Rafael Miguel estavam "envolvidos em uma rede de pedofilia".

Visivelmente nervoso, o tio da Isabela Tibcherani, de 18 anos, falou com os jornalistas presentes em frente a casa de onde ocorreu o crime no último domingo (9) e definiu Paulo Cupertino: "Irmão de sangue! Ele [Paulo] é a melhor pessoa do mundo, tira a roupa do corpo e dá para os outros. Só que acontece uma coisa, senhora: o mundo está cheio de gente ruim! Foram mexer com a família dele e com a filha..."

Questionado se teria a mesma atitude que o seu irmão, Joel Matias foi explícito: "Orras, se fosse a minha filha? Com certeza! Foram mexer com a filha dele! Se fosse a filha da senhora, o que você iria fazer? [...] Se eu tivesse conhecido um cara desse aí, não tinha nem chegado aí!"

Vale lembrar que o Paulo Cupertino Matias está foragido desde a noite do assassinato.

