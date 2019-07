Site de paquera oferece assinatura vitalícia para Damares

O dia dos namorados foi na quarta-feira (12), mas, se depender do site Universo Sugar, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, não ficará desacompanhada por muito tempo. A plataforma de encontros ofereceu uma assinatura vitalícia para a ministra.



A oferta partiu de um desejo de Damares. Em uma entrevista à BBC Brasil, a ministra revelou que gostaria de se casar e que tinha cogitado até entrar em um "Tinder de milionários", mas que não fez o requisito.

"Eu ia para o Tinder de ministro, mas aí vi que só sobra um (risos). E eu acho que ele é divorciado. Aí eu ia para o Tinder de milionário, não pode. Tem que ter no mínimo US$ 200 milhões de dólares no fundo", disse na ocasião.

Para ajudar a solucionar o problema da ministra, a plataforma ofereceu uma assinatura Platinum para Damares. Nela, a ministra tem direito a preencher os pré-requisitos que gostaria de encontrar em um candidato e até verificar os antecedentes criminais dele. Se ela e o rapaz tiverem interesse no outro, Damares vira “mentora” na vida dele.

