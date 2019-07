Inveja? Gusttavo Lima causa ciúmes em outros sertanejos

O sertanejo Gusttavo Lima está envolvido em mais uma polêmica!

Nesta quarta-feira (12), o Fofocalizando mostrou a volta da parceria do cantor com a AudioMix, empresa de gerenciamento artístico da música sertaneja no Brasil fundada em 2000 e que tem em seu portfólio diversos artistas como, por exemplo, Jorge & Matheus, Simone & Simaria e Luan Santana.

Após 4 anos, Gusttavo Lima voltou à "casa" que o consagrou e, segundo a colunista Fábia Oliveira, esse fato está causando o maior ciúmes entre os outros cantores que estariam tendo planos adiados pela empresa e ficado em segundo plano.



