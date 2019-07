Lula recebe ao menos cinco cartas com pedidos de namoro por semana

Lula pretende casar quando deixar cadeia | Foto: Divulgação

Mesmo após a notícia de que estaria com um novo amor, o ex-presidente Lula continua recebendo, em média, cinco cartas com pedidos de namoro por semana.

De acordo com informações do colunista Murilo Ramos, da revista Época, as mensagens são endereçadas ao Instituto Lula e as candidatas mais desinibidas chegam a enviar até fotos.

Em maio deste ano, a socióloga Rosângela da Silva, conhecida como Janja, foi apontada como o novo amor do ex-presidente. Os dois se conheceram nos tempos das Caravanas da Cidadania e são amigos desde então.

Porém, o romance começou há mais de um ano antes de Lula ir para a cadeia, em abril de 2018. A ex-primeira ministra Marisa Letícia morreu em fevereiro de 2017, aos 66 anos.

Leia mais:

