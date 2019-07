Carla Diaz é escolhida para viver Suzane von Rithchofen no cinema

Carla Diaz interpretará Suzane von Rithchofen no filme "A Menina que Matou os Pais". A informação é do blogueiro Hugo Gloss, que divulgou a primeira foto da atriz encenando a personagem.

O filme contará a história real da jovem que, com a ajuda do namorado e do irmão dele, planejou o assassinato dos próprios pais em 2002. Este é um dos crimes mais famosos do Brasil. O título "A Menina que Matou os Pais" é provisório.

O roteiro é assinado pela criminóloga e escritora Ilana Casoy e pelo escritor Raphael Montes. O longa, com produção da Santa Rita Filmes e lançamento pela Galeria Distribuidora, tem previsão de estreia para o primeiro semestre de 2020.

