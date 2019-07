Cuba Gooding Jr. se entrega à polícia depois de acusação de assédio

O ator Cuba Gooding Jr. se entregou à unidade de crimes sexuais da polícia de Nova York na tarde da quinta-feira, (14), após ser acusado de assédio sexual. Ele alegou ser inocente e foi liberado após seis horas sob custódia policial, devendo retornar para outro depoimento em duas semanas.

Uma mulher de 29 anos acusou o ator de apalpá-la em um bar na noite de domingo, 9. De acordo com informações da AP, um vídeo obtido pelo site TMZ pode ser usado como evidência do crime.

Cuba Gooding Jr. conquistou o Oscar de melhor ator coadjuvante em 1997 por sua interpretação de um atleta no filme Jerry Maguire: A Grande Virada. Recentemente, interpretou O. J. Simpson na série American Crime Story.

O advogado de Gooding, Mark Heller, disse que seu cliente vai se declarar inocente. "Gooding não agiu de forma inapropriada de nenhum modo. Nada no vídeo pode ser considerado ambíguo", disse Heller, sem detalhar a que vídeo se referia.

Cuba Gooding Jr negou a acusação em declaração ao site de notícias sobre celebridades TMZ, que o entrevistou na terça-feira no aeroporto de Los Angeles. "Confio no sistema", declarou. "Há uma gravação que mostra o que realmente aconteceu".

Os toques forçados são um delito menor, punido com no máximo um ano de prisão, segundo a lei estadual de Nova York. Segundo veículos americanos, uma mulher denunciou o ator depois que ele apalpou seus seios em um bar de Manhattan no domingo à noite.

Vários veículos americanos afirmam, além disso, que outra mulher apresentou na segunda-feira uma denúncia contra ele por fatos ocorridos em março de 2008. Ela afirma que Cuba Gooding Jr, vencedor do Oscar de melhor ator coadjuvante em 1997, tocou suas nádegas em uma discoteca de Manhattan.

