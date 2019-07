Vidente afirma que Marquezine vai salvar Neymar

O casal ‘Brumar’ já foi amado nas redes sociais | Foto: Reprodução

Acusado de agressão e estupro pela modelo Najila Trindade, Neymar Jr. pode sair ileso do episódio e contar, ainda, com a ajuda da ex-namorada, Bruna Marquezine. Pelo menos é o que diz o vidente Carlinhos, conforme o site TV Foco. Segundo a publicação, o casal chegará a se casar.



“Casado, morando com a Bruna Marquezine, que agora ela vai aparecer na vida dele, dando a moral que ele mais precisa hoje, que é o carinho. Ele já tem do pai, da mãe. Então é um cara forte, e ele está passando por uma fase muito difícil e ela será a luz dele”, garantiu Carlinhos.

“Eu tenho certeza disso, até mesmo porque ela tem um coração bom e sabe que é um bom menino e ela pode mudar a história dele”, emendou o vidente. Sobre Najila, as conclusões do médium não são das melhores. “Essa moça deve ter vários problemas com a Justiça, como até mesmo podendo ser presa”, disse.

Bruna não busca relacionamentos

Bruna Marquezine não está a procura de um relacionamento. Solteira após fim do namoro com Neymar, a atriz está seguindo com seus projetos pessoais, focada em trabalhos e cada vez mais ligada a sua fé.

Em entrevista à revista "Vogue" de Portugal, a artista afirmou não estar à procura de novas relações, mesmo quando o assunto é amizade.

"Na verdade, eu não procuro as pessoas. Acho que é o tipo de coisa que acontece naturalmente e não quando você busca. Gosto que aconteça com naturalidade, leveza, e também não tenho qualquer pressa para qualquer tipo de relacionamento, amizade, nada. Então eu gosto que as coisas aconteçam no tempo certo", explicou ela, que curtiu Dia dos Namorados com amigos solteiros.