Assessor de Neymar confessa que postou vídeo de Najila Trindade

Um assessor de Neymar Junior assumiu a responsabilidade pela publicação do vídeo com imagens íntimas da modelo Najila Trindade. Alex Bernardo depôs nesta sexta-feira na Cidade da Polícia, na Zona Norte do Rio.

O delegado Pablo Sartori, titular da Delegacia de Repressão a Crimes de Informática, contou que o assessor trabalha com o gerenciamento das redes sociais do jogador e teria sido o autor da publicação, que já foi retirada do perfil de Neymar no Instagram. O funcionário afirmou que fez a postagem a mando do jogador.

Um outro funcionário de Neymar ainda deverá ser convocado para depôr na polícia nas próximas semanas. O delegado Sartori também solicitou, ainda segundo o portal, que a modelo que acusa Neymar de estupro, vai voltar a ser ouvida no inquérito sobre a divulgação das imagens íntimas pela internet. Segundo Sartori, apesar de Najila já ter prestado depoimento em São Paulo, o documento com as informações ainda não chegou ao Rio.

