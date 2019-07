Isabelle Drummond volta a ser Emília, do 'Sítio do Picapau Amarelo'

São Paulo - Isabelle Drummond, que interpretou Emília, do Sítio do Picapau Amarelo, entre 2001 e 2006, voltará a ser a boneca de pano, desta vez na novela Verão 90. A atriz, de 25 anos, disse que está com o coração "muito feliz e grato por essa homenagem" e pelo encontro das "Emílias de duas gerações, a televisão e a literatura brasileira".

No Instagram, ela publicou uma foto em que já aparece caracterizada com os cabelos coloridos, os olhos de cílios longos e a boca vermelha.

Ao GShow, Isabelle disse que já sonhou várias vezes sendo a Emília, mas que "não era assim, era como quando eu era criança". Mas não foi só ela que entrou na onda do Sítio do Picapau Amarelo. O ator Rafael Vitti, que vive João em Verão 90, encarnou o Visconde de Sabugosa.

