Cantora Adele se emociona em show do grupo musical Spice Girls

Reprodução

Fã declarada de Spice Girls, Adele se emocionou ao presenciar o show do grupo musical no Wembley Stadium, na Inglaterra, nesse sábado (15). Em uma publicação no Instagram, a cantora mostrou vídeos e fotos do momento. Em uma das imagens, ela aparece ao lado de Geri Halliwell, a Ginger Spice.

"A última vez que vi as Spice Girls em Wembley foi há 21 anos! Hoje à noite, com meus mais próximos e mais queridos, eu chorei, ri, gritei, dancei, relembrei e me apaixonei de volta com meu eu de 10 anos [de idade]", disse Adele na legenda.

Há 21 anos, as Spice Girls se apresentavam no mesmo estádio para a gravação de um DVD, cujo show também fez parte de uma turnê.

"Não é segredo o quanto eu as amo, o quanto elas me inspiraram a correr pela minha vida e nunca olhar para trás", completou a cantora. "Eu finalmente conheci Ginger, fiquei bêbada com as garotas e, francamente, eu não posso acreditar o quão longe eu cheguei."

Leia mais:

