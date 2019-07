'Foi puxado', diz Gloria Maria sobre experiência com maconha

Gloria Maria participou do programa "Altas Horas", no último sábado (15). Na atração, ela foi sincera ao relembrar sua experiência com a maconha em uma viagem à Jamaica, pelo "Globo Repórter".

“Eu sempre tive um sonho: eu queria ir à lua. Estou inscrita na NASA para o dia que tiver o primeiro voo tripulado, aí eu vou. Só que assim, já que até hoje eu não consegui ir até a lua, pelo menos na Jamaica, eu consegui ir a Marte [risos]”, disse ela.

Ela ainda brincou com o fato da "viagem" possivelmente ter sido sem volta: “Eu saí do espaço! Ali o negócio foi puxado... Realmente, eu saí e até hoje não sei se voltei!”.

Na época, as caras e bocas que a jornalista fez ao experimentar a erva viraram sensação na internet. Milhares de memes com o momento rolam até hoje pelas redes sociais.

