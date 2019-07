Xuxa Meneghel desabafa sobre histórias de pacto com diabo

Divulgação

Todo mundo já ouviu alguma vez histórias sobre Xuxa Meneghel ter um pacto com o demônio. Para acabar com as dúvidas, a rainha dos baixinhos resolveu falar sobre o assunto em entrevista para o programa da Eliana, exibida no último domingo (16).



“Acho que as pessoas não entenderam tanto sucesso em tanto pouco tempo. Então tentaram pegar alguma coisa", presumiu a apresentadora.

Sobre o que pensa dos boatos, Xuxa comentou: "Muita gente do bem que fala essas bobeiras, gente que não é burra, mas assina embaixo, eu sou muito burra. Eu tenho preguiça às vezes de explicar para as pessoas. Cada vez que fala isso é uma idiotice tão grande".

Durante a conversa entre as duas apresentadoras, Xuxa também falou sobre a sua saída da TV Globo para a Record e ainda sobre as críticas que vem recebendo por causa da idade.

"A falta de respeito com a gente e uma ignorância absurda. A maioria vem das mulheres, elas querem ser respeitadas, mas são as primeiras a fazerem isso com a gente. Como incomoda as pessoas a gente ficar velha. É uma coisa a gente precisa realmente falar sobre isso. Eu tenho pena das pessoas que não querem me ver nessas minhas fases todas”, desabafou.

