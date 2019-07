Filho de dois anos de Kelly Key aparece de unhas pintadas

Kelly pinta as unhas do filho de preto e gera polêmica | Foto: Divulgação

A cantora Kelly Key não teve papas na língua quando questionada sobre o motivo pelo qual o filho Artur, de 2 anos, apareceu de unhas pintadas em um post feito pela cantora no Instagram.

Em mensagem enviada para a artista, um fã questionou: "Oi, Kelly, porque as unhas dele estão pintadas de preto?".

Sem rodeios, a loira foi direto ao ponto:

"Ele pintou, porque ele quis. Porque ele me vê pintando a unha, vê a irmã pintando a unha, quis fazer igual, escolheu a cor preta. O Vitor (outro filho de Kelly) também tinha o hábito de pintar a unha, porque me acompanhava no salão, pedia pra pintar também. Sempre pintou a unha de azul, de preto, de verde, e é isso, gente. É um absurdo eu ter que responder este tipo de coisa e um absurdo as pessoas se chocarem com meu filho de unha pintada. Isso é o fim dos tempos, pelo amor de Deus. Mas não mandem mais esse tipo de pergunta. Se ele estiver de unha pintada é porque ele quer, tá bom?!", explicou Kelly nas redes sociais.

