Jean Wyllys provoca Carlos Bolsonaro: 'Poderia ser uma bicha como eu'

O ex-deputado federal Jean Wyllys, que deixou o Brasil no início do ano ao relatar supostas ameaças de morte, foi ás redes sociais para provocar o vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ). Em uma postagem, o ex-parlamentar insinuou que o segundo filho do presidente Jair Bolsonaro seria homossexual.

"O filho do presidente teve todas as chances e meios de enfrentar a homofobia do pai e ser uma bicha como eu sou orgulhosa de mim, inteligente, ativista e honrada, disposta a lutar por justiça social, mas optou por ser essa vergonhosa fábrica de fake news homofóbicas", escreveu Jean Wyllys.

"Se essa bicha travada num armário vivesse sua homossexualidade com vergonha, mas sem fazer danos à reputação de ninguém em função desta, eu jamais iria me referir à sua orientação sexual vivida com culpa e medo. Deixaria ela lá em seu armário, destruindo-se por dentro", continuou o ex-parlamentar, que é filiado ao PSOL.

Após opositores apontarem que Jean estaria fazendo comentários homofóbicos ao provocar Carlos Bolsonaro sobre uma suposta homossexualidade, o ex-deputado não recuou.

"Quero deixar claro que só estou me referindo à homossexualidade enrustida do filho homofóbico, burro e mau do presidente porque esta vem sendo o motor horrores perpetrados por ele contra mim e outras pessoas honradas na internet", afirmou.

Jean Wyllys estava se referindo aos recentes ataques do filho de Bolsonaro ao jornalista Glenn Greewald, que foi o responsável pelos vazamentos de conversas entre o ex-juiz da Lava Jato, Sergio Moro, e promotores. O vereador é um dos corroboradores da teoria de que o repórter teria pago um hacker para invadir o celular do hoje ministro da Justiça e Segurança Pública.

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Investigação sobre Flávio Bolsonaro atinge outros gabinetes