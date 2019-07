Pabllo Vittar canta na ONU durante homenagem à rainha Elizabeth II

Pabllo Vittar se apresenta em evento na sede da ONU | Foto: Divulgação

Em plena tour pelos Estados Unidos, a cantora brasileira Pabllo Vittar, 24 anos, deve se apresentou na terça-feira (18) na Missão do Reino Unido na ONU, em Nova York, durante uma homenagem à Rainha Elizabeth II, que completou 93 anos em abril deste ano. O fato é um dos assuntos mais comentados no Twitter.

Além de comemorar o aniversário da monarca britânica, o evento The Queen's Birthday Party levantou o tema"igualdade e inclusão", relembrando os 50 anos da revolução de Stonewall em Nova York ? revolta iniciada em 28 de junho de 1969, com um conflito entre clientes do Stonewall Inn, espaço frequentado pela comunidade gay, e a polícia, que durou três dias.

Com uma agenda cheia, entre 21 e 23 de junho a cantora deve participar da Parada do Orgulho LGBTQ+ em Miami. Depois disso, ela retorna à Nova York para mais celebrações dos 50 anos de Stonewall.

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Fã pede para Anitta voltar a falar com Pablo Vittar e cantora responde