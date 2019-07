Novo Papai? Graciele pode estar grávida de Zezé Di Camargo

Graciele Lacerda deixou a internet em polvorosa ao ser clicada com presentes para criança durante um show do noivo, Zezé di Camargo. A imagem gerou burburinho na web e levantou a hipótese de que a jornalista estaria à espera do primeiro herdeiro.



Mas, em nota enviada a Leo Dias, a assessoria de imprensa do sertanejo "esclareceu que Graciele, desde que anunciou em entrevistas que tem o desejo de ser mãe em breve, vem recebendo muitos 'mimos' para próximo herdeiro da Família Camargo".

No entanto, após oficializarem o relacionamento em fevereiro de 2020, Graciele e Zezé pretendem aumentar a família.

