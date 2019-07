Gretchen reencontra filho que não via há 30 anos

Em entrevista para um canal no YouTube, a cantora e dançarina Gretchen não poupou detalhes de sua vida pessoal e abriu o jogo em relação a vários assuntos polêmicos.

Maria Odete Brito de Miranda Marques afirmou que já foi vítima de violência doméstica por conta de um ex-marido: "Ele me batia, eu ficava toda roxa. Quando a minha mãe chegava, eu tinha que contar aquela história: 'Eu bati na porta, caí da escada, bati no armário'. E lógico todo mundo sabia que era agressão física... Até o dia que eu consegui sair disso sozinha. Eu fugi... Eu já era a Gretchen, já era famosa e tinha que passar por tudo isso. Tinha que fazer show e esconder o que estava acontecendo comigo!".

Assim como a sua mãe, Gretchen revelou que passou por essa fase difícil da vida calada e que foi obrigada até a largar mão da guarda do seu segundo filho: "No dia que eu consegui fugir, eu levei o meu filho. Mas, em seguida, ele era uma pessoa financeiramente poderosa e ele me chamou no escritório dele e disse que era para assinar a guarda e que se eu não assinasse, aí era a vida do meu filho e a minha. E aí foram 30 anos sem ver o meu filho. Ele nunca deixou eu chegar perto dele... Eu tentava... Eu ligava... Mandava carta... Eu fazia de tudo e ele nunca deixou! Agora, pouco tempo, que eu revi meu filho e vai ser pai. Tá casado, vai ser pai em outubro".

