Marília Mendonça está grávida do primeiro filho, segundo informações confirmadas junto à cantora por Leo Dias. De acordo com o jornalista, a gestação está em cinco semanas.

A criança é fruto do relacionamento da estrela do feminejo com o também músico sertanejo e goiano Murilo Huff.

Aos 23 anos, Marília assumiu o relacionamento com Huff no fim de maio. Os dois se conheceram há pouco mais de um ano, durante a gravação de uma música do cantor. Em abril, lançou a faixa Dois Enganados, com participação dela.

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Gretchen reencontra filho que não via há 30 anos