Leo Dias alfineta Débora Nascimento: ‘Por que não conta a verdade?’

A confusão envolvendo Débora Nascimento, José Loreto e Marina Ruy Barbosa ganhou um novo capítulo. Após reacender a polêmica, Débora recebeu alfinetadas de Leo Dias.



No Twitter, o jornalista mandou um recado para a atriz indicando que tem informações comprometedoras sobre essa confusão.

“Só para vocês entenderem: quem me garantiu que Marina foi uma pessoa que estava nesse tal grupo de WhatsApp. E a Débora deixava claro queria que essa info chegasse à imprensa".

Em outro tweet, Dias revela detalhes desse suposto grupo de mensagens e cobra um posicionamento de Débora.

“Nesse tal grupo as atrizes insinuavam que Marina me pagava para eu nunca falar mal dela. Por que a Débora não conta toda a verdade?".

Leo compartilhou também o posicionamento de um seguidor, indicando que endossou a postagem. “Inclusive a Débora curtiu vários comentários machistas que depreciavam a Marina, mas acho que ela já esqueceu! Seletiva a garota!".

“Vamos mostrar agora quem é quem. E quem inclusive coloca ‘caco’ na novela para falar mal da Marina. Que coisa feia, né, Débora? Cadê a sororidade?", disse Leo em outro tweet.

Débora Nascimento deu uma indireta ao jornalista Leo Dias, respondendo à notícia de que ela teria dito que não perdoaria o ex-marido, José Loreto, pois não queria ser "a Ewbank 2019". A atriz publicou em seus Stories: "Parem de inventar mentiras. É machista, irresponsável e nociva essa tentativa de transformar mulheres em rivais".

Leo logo respondeu a indireta, de maneira mais direta: "É machista, é leviano, é irresponsável apontar (em um grupo de Whatsapp) uma atriz que contracenava com seu marido como a pivô de sua separação". Pouco depois, publicou outro: "O culpado foi ele. E não ela. Quer que eu te lembre como o nome da Marina chegou a mim?". Aqui, ele faz referência ao boato que correu logo após a separação, dando conta que a atriz Marina Ruy Barbosa teria tido um caso com Loreto e causado a separação do casal.

