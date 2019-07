Filho de Luciano Huck e Angélica é internado após sofrer acidente

Angélica e Luciano com os filhos | Foto: Divulgação

Um dos filhos dos apresentadores Luciano Huck e Angélica, Benício, de 11 anos, sofreu um acidente enquanto praticava wakeboard, no sábado (22), na baía de Ilha Grande, no Rio de Janeiro. O adolescente está internado no hospital Copa Star, da Rede D'or, em Copacabana.

Luciano chegou de helicóptero ao hospital por volta de meia-noite e está acompanhando os procedimentos. Em nota, o Copa Star afirmou não ter autorização para falar sobre o caso.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os militares não foram acionados para nenhum acidente envolvendo lanchas na baía de Ilha Grande neste sábado. O wakeboard é um dos esportes preferidos de atletas famosos, como Neymar e Gabriel Medina .

De acordo com uma publicação de Luciano no Instagram, o filho já foi operado e passa bem.O apresentador agradeceu as manifestações de carinho nas redes sociais.

Na tarde de sábado, Em seu instagram, o apresentador registrou o passeio realizando stories em que a família, na lancha, observava uma baleia que estava no mar. "Olha Joaquim, olha, Beni, está vendo, Eva? Está mais pertinho, bem devagarzinho e está super calminha, hein. Nós somos os Whale Watchers da Ilha Grande", diz o apresentador em um momento do vídeo. Além de Benício, o casal tem Joaquim, de 14 anos, e Eva, de 6.



Em maio de 2015, a família viveu outro episódio que causou um grande susto. Uma aeronave de pequeno porte que carregava Huck, Angélica, os três filhos e duas babás fez um pouso forçado na área de uma fazenda a cerca de 30 km de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. A tripulação era composta por um piloto, Osmar Frattini, e um copiloto, José Flávio de Sousa Zanatto. Eles sofreram escoriações leves.



