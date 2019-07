Fã faz foto de Bruna Marquezine sem autorização e atriz repreende

Além do Instagram, Bruna Marquezine é muito ativa no Twitter. Neste sábado (21), a atriz usou o microblog para fazer um pedido para uma fã após ser fotografada sem autorização.

"Bruna Marquezine está aqui na Apple. A bicha é bonita e muito plea", falou a internauta. Com planos de morar nos Estados Unidos, onde quer fazer curso de atuação, direção e fotografia, a artista disse que não se sentiu a vontade com o clique.

"Mana, muito obrigada pelos elogios, mas da próxima vez pede a foto, por favor. Eu tiro com gosto, a não ser que eu esteja passando por um momento delicado, aí teria que contar com a tua compreensão e empatia, mas do contrário tiraria feliz da vida. Sei que a intenção não foi ruim, mas acho um pouquinho invasivo isso de tirar foto sem a pessoa saber e/ou permitir. Desculpa, tá?! Mas me sinto meio uma girafa no zoológico. Um beijo enorme", escreveu.

Foto tirada pela fã | Foto: Divulgação

Seguidora pede desculpas para atriz na web

Logo, a internauta se desculpou e disse que não teve intenção de divulgar que Bruna estava no local. "Bru, não postei no sentindo de explanar que você estava no local! Queria saber como essas pessoas me acharam sendo que nem tinha te marcado. Apenas postei aqui para os meus amigos. Me desculpe pelo incomodo. Até irei apagar. E parabéns pela beleza, muito plena", disse a seguidora. "Sei que não... mas ainda assim, melhor sempre pedir! Ah, elas acham tudo. Tudo!", respondeu Marquezine.

