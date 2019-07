Marcella Bártholo estreia quatro musicais no Rio de Janeiro

Divulgação

Rio de Janeiro- Trilhando um caminho de sucesso no teatro musical, a cantora Marcella Bártholo se prepara para uma temporada intensa de trabalho no Rio de Janeiro, cidade onde reside, atualmente. A amazonense integra o elenco de quatro musicais que ficarão em cartaz entre julho e setembro deste ano: “Peter Pan”, no qual fará a protagonista Wendy, “Fame”, “Aconteceu de Acontecer Assim” e “Despertar da Primavera”.



Os ensaios estão a todo vapor e um deles já tem data de estreia. O musical “Despertar da Primavera”, da Escola de Atores Wolf Maia, com direção de Rafaela Amado, entra em cartaz em 16 de agosto. Marcella também estará em “Aconteceu de Acontecer Assim”, com previsão de estreia para o mesmo mês, pelo Centro de Estudos e Formação em Teatro Musical (CEFTEM).

Marcella viverá Wendla em “Despertar da Primavera”, um clássico alemão. O papel já foi feito pela atriz da Globo Malu Rodrigues, no musical produzido por Wolf Maia. Nessa nova roupagem, Wendla nasceu em uma família de classe média alta, com uma educação tradicional e religiosa, mas que se apaixona por Melchior, ateu e criado de uma maneira menos rigorosa.

Em “Aconteceu de Acontecer Assim”, Marcella está no elenco como Duda. O musical abordará diversas questões que costumam emergir na adolescência e que estão atreladas à condição humana, seja qual for a etapa da vida.

A jovem foi convidada para os musicais após destaque alcançado em “Cartas para Gonzaguinha”, espetáculo que ficou em cartaz no Rio de Janeiro e que contou passagens da vida e obra do compositor.

A amazonense conta que a preparação tem sido intensa, pois exige dela uma conciliação com o ensino médio. “Todos os musicais estão em processo de montagem muito rápido. É uma rotina cansativa. Tenho ensaiado todos os dias e só descanso aos sábados, mas é um dia-a-dia acolhedor, porque eu gosto do que faço”, diz ela.

Além desses espetáculos, Marcella também aguarda ansiosa para começar as apresentações do musical “Fame”, com direção de Victor Maia, que é coreógrafo do Caldeirão do Huck. A história narra a trajetória de estudantes de Nova York com origens sociais diferentes. Alunos de artes cênicas, eles são preparados para esse mundo onde aprendem a atuar e cantar, mas se deparam com frustrações no decorrer do curso.

Ela explica que as quatro peças têm características e gêneros diferentes, mas “Fame” é especial, porque traz a nostalgia de ter sido o primeiro musical assistido por ela, há sete anos. “Assisti em 2012, em São Paulo. Foi esse espetáculo que me fez gostar da arte como um todo, cantando, dançando e atuando. Poder fazer essa remontagem é um privilégio para mim como artista”, ressaltou.

Peter Pan

Ainda sem data para estreia, o musical Peter Pan, da Companhia do Teatro Vanucci, conta a história do garoto que se recusa a crescer e vive aventuras mágicas. Marcella terá destaque com o papel de Wendy, garota que viaja com os irmãos para a Terra do Nunca. Ela adianta que o espetáculo vai trazer elementos diferentes e revela a possibilidade do musical infantil ser trazido para Manaus, no final deste ano ou no início de 2020.

“É o maior orgulho poder levar o trabalho que faço aqui no Rio de Janeiro para a minha terra. Esse é um Peter Pan diferente, com músicas originais do Jay Vaquer, que é um super artista. O teatro infantil em Manaus sempre tem bastante público e vou adorar mostrar as novidades”, afirmou.

Marcella diz, ainda, que vai continuar se dedicando ao teatro musical. “Para a minha carreira é essencial a trajetória que estou fazendo. É importante estar em vários projetos e com a disposição de me jogar e entrar de cabeça em tudo que eu quero fazer”, declarou.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Covers amazonenses movimentam pubs e bares em Manaus