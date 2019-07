Depressão de Whindersson teria iniciado por causa de Carlinhos Maia

Whindersson e Carlinhos Maia se desentenderam | Foto: Divulgação

A depressão de Whindersson Nunes teria começado por causa de Carlinhos Maia. De acordo com informações da colunista Fábia Oliveira, do portal 'O Dia', os primeiros sintomas da doença surgiram após ofensas feitas por Maia no Multishow, durante uma gravação de 'Os Roni'.

A publicação de Fábia pontua que depois do episódio, Whindersson saiu andando sem rumo pelas ruas de São Paulo, deixando a produção preocupada. Uma fonte próxima aos dois confirmaram a informação.

