Marília Mendonça revela mudanças de hábitos após gravidez

No último final de semana, Leo Dias deu uma notícia incrível para os fãs de Marília Mendonça. De acordo com o colunista, a jovem de 23 anos está grávida de cinco semanas do seu primeiro filho, fruto de seu recente relacionamento com Murilo Huff.



Após todo alvoroço causado nas redes sociais com a novidade, a cantora sertaneja contou que estava extremamente feliz com o novo ciclo de sua vida que iria se iniciar e sua assessoria divulgou uma nota contando um pouco da forma com que tudo aconteceu.

Vacilão

Por mais que, de acordo com ela, a gravidez não estivesse planejada e pudesse ser considerada um deslize, Marília contou que não se arrepende nem um pouco de estar vivendo tamanha felicidade. A gestação veio à tona após a estrela ter interrompido o uso de anticoncepcionais, por orientação médica após alguns procedimentos estéticos.

“Foi um leve 'vacilo', mas se eu soubesse que me traria tamanha felicidade, adoraria ser chamada de 'vacilona', em tempo integral", brincou ela.

Mudança de Hábitos

Na tarde de ontem (24), Leo Dias publicou mais uma nota em seu Blog e contou que a diva passará a aderir algumas mudanças de hábitos. Grande amante das bebidas alcoólicas, Mendonça já afirmou que parará de consumir, enquanto estiver no processo gestacional.

Desde que descobriu que seria a mais nova mamãe do mundo das celebridades, ela não colocou mais uma gota de álcool na boca e pretende seguir assim nos próximos nove meses. Por mais que as mesmas sejam inspirações e temas para suas grandes canções, a loira preferiu priorizar sua saúde e do herdeiro que está por vir.

Falta de determinação não falta, até porque, em dezembro de 2018, a cantora resolveu abandonar os cigarros e, desde então, nunca mais foi vista fumando.

Shows sem alteração

De acordo com a assessoria de Marília, seus shows continuarão marcados, sem nenhuma alteração na agenda, tendo em vista o fato de que os próximos meses são os que a sua agenda costuma ser mais cheia, devido as festas de São João. Os compromissos agendados não sofrerão nenhum tipo de alteração.