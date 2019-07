Record afasta jornalista Paulo Henrique Amorim do Domingo Espetacular

Após 14 anos ininterruptos, Paulo Henrique Amorim, jornalista da Record TV, deixará a bancada do "Domingo Espetacular". A informação foi confirmada pela assessoria da emissora, que afirmou que o apresentador será substituído por Patrícia Costa e Eduardo Ribeiro.

"Paulo Henrique Amorim deixa o programa e permanece na emissora à disposição para novos projetos", completa o comunicado sobre o afastamento do jornalista da Record TV.

As mudanças fazem parte do processo de reformulação do jornalismo da emissora, que está sendo implementado pelo vice-presidente de jornalismo, Antonio Guerreiro, desde janeiro.

Apesar de a saída de Paulo Henrique Amorim do "Domingo Espetacular" ter sido relacionada a uma reestruturação interna, há alguns meses rumores de que o jornalista estaria próximo de ser demitido por fazer severas críticas ao presidente Jair Bolsonaro e o Ministro da Justiça, Sérgio Moro, ganharam musculatura nas redes sociais.

