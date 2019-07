Saiu o 'Make it Hot', novo clipe de Anitta em parceria com Major Lazer

Após muita expectativa, o clipe de “Make It Hot”, de Major Lazer em parceria com Anitta, finalmente chegou. O clipe, gravado na Costa Rica, é uma verdadeira festa e foi feito em parceria com a Bacardi, marca de bebidas alcoólicas famosa pelo vendas de rum.

No vídeo, Anitta aparece com vários looks coloridos e sensualizando na coreografia, junto com outras dançarinas. A brasileira incendeia uma festa ao ar livre no palco junto com a dupla Major Lazer dentro de uma casa. Diplo, por sua vez, fica a maior parte das cenas parado, um costume dele em produções do tipo.

Essa é a segunda canção lançada pelo grupo de eletrônica em parceria com a Poderosa. Em julho de 2017, eles lançaram o hit internacional “Sua Cara”, que também trazia os vocais da Pabllo Vittar.



Confira o clipe na íntegra:

