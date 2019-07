Neymar e Medina curtem festa junina na mansão de Anitta com Scooby

Maturidade é o nome, meu Brasil. Anitta convidou seus mais recentes ex-affairs para sua badalada festa junina que reúne famosos desde a noite desta terça-feira, (25) em sua casa localizada em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca.



Atualmente namorando Pedro Scooby, Anitta fez vídeos ao lado de Gabriel Medina, com que ela ficava antes de engatar o romance com Scooby, e Neymar, com quem ela ficou no Carnaval deste ano. Pelas imagens a cantora demonstrou que o climão passa longe da relação do casal com os ex-affairs dela.

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Jornalista reclama de baile funk perto de casa: 'Porcaria e nojeira'