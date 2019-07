Thammy Miranda e Andressa Ferreira esperam o primeiro filho

Thammy Miranda e Andressa Ferreira estão esperando pelo primeiro filho. A informação foi revelada pelo “Fofocalizando”, do SBT, nesta quinta-feira (27).

De acordo com o programa, a modelo começou o processo de inseminação artificial no início do ano, em uma clínica especializada em fertilização in vitro de Miami, nos Estados Unidos. Somente a compra do sêmen utilizado no procedimento teria custado R$ 10 mil.

A clínica seria a mesma que a modelo e atriz Karina Bacchi, realizou o procedimento para ter e o pequeno Enrico, de 1 ano.

O programa revelou ainda que o casal já está até com o convite do 'Chá Revelação', que acontecerá no próximo domingo (30) restrito somente para familiares e amigos íntimos.

No seu canal no Youtube, Andressa contou para os fãs os detalhes do processo de fertilização, contando que iniciou em fevereiro a tomar os medicamentos. A modelo contou também que ela e Thammy optaram por um banco de doadores nos Estados Unidos, já que as leis do país permitem aos pais interessados ter acesso a informações como características físicas, hobbies, preferências, escolaridade e traços da personalidade.

