'O sonho dele é parar de trabalhar para eu o sustentar', diz Luísa

Em um bate-papo com Giovanna Ewbank, Luísa Sonza contou um pouco sobre o relacionamento com Whindersson Nunes e sobre o início de sua carreira. Segundo a cantora, Whindersson, seu parceiro de vida, a ajudou a ser mais romântica.

"Sabe aquela história de uma só. Eu sou louca por ele. Quando tem amor e confiança, tem tudo", disse. "O Whindersson é a pessoa mais perfeita do mundo. Ele é muito fofo. Me ensinou a ser um pouco mais romântica. Eu era um cristal mal lapidado", contou. Luísa também revelou o grande sonho do marido: "O sonho do Whindersson é parar de trabalhar e eu o sustentar".

Luísa também relembrou alguns detalhes do início de sua carreira, na pequena cidade de Tuparendi, no Rio Grande do Sul. Na conversa, a cantora disse que não acreditava que fosse conseguir o sucesso tão nova e relembrou alguns momentos logo do início.

"Eu já cantei até em velório, em cima do defunto. Eu ficava: 'cara, o que eu to fazendo da minha vida?'. No final, eu já tava chorando junto, abraçando os parentes", contou.

