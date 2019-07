Marcello Novaes é parado na Lei Seca e se recusa a fazer o teste

Marcello Novaes de 56 anos, que recentemente foi flagrado junto com Paulinho Vilhena em uma viagem pela Europa que deu o que falar, está se envolvendo com uma conhecida escritora.

Isso mesmo, segundo informações apuradas pelo jornal Extra, o ator da Globo, que está solteira, foi visto em clima de romance com Thalita Rebouças em um bar na Gávea no Rio de Janeiro na última quarta-feira (26). Marcello Novaes curtiu uma festa no baixo Gávea, Rio de Janeiro, na madrugada deste sábado (29), e acabou sendo pego pelos fotógrafos em uma situação desconfortável.

O ator global foi apreendido pela blitz da Lei Seca, que presta serviço público no trânsito. Pelas imagens, é possível perceber que o resultado não foi muito positivo.

Recentemente o artista foi flagrado em uma noite romântica com a escritora Thalita Rebouças. Ambos solteiros, os dois foram vistos sozinhos em uma mesa de bar, e paquera parecia estar rolando solta. Segundo informação do jornal Extra, o possível casal já se conhece há algum tempo e já tiveram um breve caso no passado, que não chegou vir a publico.

Com 56 anos, o ator está afastado das telinhas globais e está curtindo a vida pessoal. Recentemente Novaes fez uma viagem a Europa com uma turma de amigos.

Leia mais:

