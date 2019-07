'É algo doloroso', diz Gleici ao anunciar fim de namoro com Wagner

Na madrugada desta segunda-feira (1º), a ex-bbb Gleici Damesceno usou as redes sociais para anunciar o fim do relacionamento com o também ex-bbb Wagner Santiago. Os dois estavam juntos há mais de um ano, desde a edição do Big Brother Brasil 18, em que a acreana foi campeã.

“Eu e o Wagner não estamos mais juntos. Espero que quem diz nos amar também nos respeite. Cada um segue seu caminho. É algo doloroso como em qualquer fim de relacionamento. Então tenham empatia, por favor. Obrigada”, escreveu no stories do Instagram.

A rosa amarela marcou a volta da campeão após um falso paredão | Foto: Reprodução

Recentemente, em entrevistas, Gleici falou que tinha planos de se casar com Wagner. “Pensamos em nos casar, mas futuramente. Nós não colocamos pressão nisso. Quando tiver que ser, será. Nosso relacionamento é muito leve e tranquilo. Nossas famílias não cobram casamento, eles não perguntam sobre isso”, explicou ela.

Gleici anunca o término do namoro pelo seu perfil no instagram | Foto: Reprodução/Instagram Stories

Wagner Santiago tem uma tatuagem em homenagem a Gleici. Uma rosa amarela, que marcou a volta da morena após uma falso paredão no BBB 18.

Leia mais:

Aruanas: nova série da globo tem participação de ator amazonense

Marcello Novaes é parado na Lei Seca e se recusa a fazer o teste