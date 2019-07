'O pai do meu filho sou eu', diz Thammy Miranda

Ocasal recebeu amigos e familiares para o chá revelação | Foto: Divulgação

Desde que foi anunciada a gravidez de Andressa Ferreira, Thammy Miranda tem recebido a mesma pergunta de vários seguidores: 'Quem é o pai do seu filho?'. Thammy, então, gravou um vídeo e colocou nas suas redes sociais: "Desde que foi anunciada a gravidez da minha esposa, eu venho recebendo a seguinte pergunta: 'quem é o pai do meu filho?'. Eu vou falar para vocês quem é o pai do meu filho.O pai do meu filho sou eu, que jamais abandonei a minha esposa grávida. O pai do meu filho sou eu, que acordo de madrugada para buscar um copo de água para a minha esposa".

Na tarde de ontem, o casal recebeu amigos e familiares para o chá revelação. Andressa está grávida de um menino, que deve se chamar Bento.

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

'É algo doloroso', diz Gleici ao anunciar fim de namoro com Wagner