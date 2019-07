Neymar mostra bumbum em festa que terminou com briga entre convidados

Na noite de sábado, (29), rolou o chamado 'Pocker do Neymar' em Itapema, Santa Catarina. Mas o que era pra ser só diversão, acabou em confusão. Teve até briga na festinha, que estava cheia de meninas e meninos. Segundo um amigo da coluna, em um momento, o craque chegou a abaixar a calça e deixar o bumbum à mostra. Um rapaz que trabalhou na cozinha da festa desabafou nas redes sociais. "Ontem eu trabalhei 19 horas seguidas no pocker do Neymar e só tenho uma coisa a falar: que nojo de homem hétero e rico", escreveu ele. A festa terminou depois que dois convidados se engalfinharam...

Neymar estava hospedado em seu apartamento no luxuoso condomínio Atlantic Paradise em Itapema. O bicampeão mundial de surfe Gabriel Medina também estava com ele, assim como Jota Amâncio. Todos chegaram no avião particular do jogador, que aterrissou em um condomínio aeronáutico da região.

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

'Neymar quer voltar', afirma vice-presidente do Barcelona