Na TV, homem admite que agrediu mulher e apresentadora chama a polícia

Christina Rocha liga para a polícia ao descobrir que convidado de seu programa agrediu a mulher

O programa "Casos de Família", apresentado por Christina Rocha no SBT, virou um "caso de polícia" no episódio que foi ao ar nesta segunda-feira (2). Um convidado admitiu ter agredido a companheira e Christina decidiu chamar a polícia.

"E bato de novo", disse o rapaz, identificado como Jonas Leite. Irritada, Christina ligou para a polícia. "Como a gente faz quando recebe um agressor de mulher, aqui no programa, que bate nela e fala literalmente que vai bater nela depois que sair do programa? Tem como vir aqui prender esse cara?", perguntou.

No entanto, segundo a assessoria do SBT disse ao "Uol", Karina Santos, a mulher agredida pelo companheiro, decidiu não fazer boletim de ocorrência contra as supostas agressões do marido. "E, em respeito a ela, a direção do programa decidiu não exibir a cena no programa de hoje", disse a assessoria da emissora.

