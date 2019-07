Luana Piovani revela motivo da separação com Pedro Scooby

Luana Piovani e Pedro Scooby | Foto: Divulgação

Luana Piovani abriu o jogo e revelou o motivo de ter se separado de Pedro Scooby após oito anos juntos.



Morando em Portugal, a atriz foi entrevistada por um programa local, e revelou que o convívio diário fez com que o relacionamento desgastasse.

"Quando chegamos aqui, as coisas ficaram mais claras com relação ao nosso relacionamento. E a distância ficou grande. No Brasil, eu tinha nove funcionários na minha casa, ele cheio de eventos, eu também... Quando chegamos aqui, era em casa, uma vida familiar. Daí, a gente conseguiu entender o que estava acontecendo. E para que a gente mantivesse a harmonia da casa, resolvemos nos separar", disse ela.

Luana e Pedro são pais de Dom, de 7 anos e os gêmeos Bem e Liz, de 4.

