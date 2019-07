Blogueira brasileira tem carro arrombado e compras roubadas nos EUA

O carro da blogueira Mari Saad teve o seu carro arrombado | Foto: Divulgação

A blogueira e maquiadora Mariana Saad teve seu carro arrombado e todos os pertences de valor roubado, em Orlando, nos Estados Unidos. Caso aconteceu quando ela e sua equipe estacionaram o carro para ir lanchar logo após fazerem compras. Quando voltaram encontraram o veículo com os vidros quebrados e sem as compras.

"Roubaram tudo que a gente comprou, tudo. Meu cunhado tinha acabado de comprar um notebook, eu tinha acabado de comprar um celular novo, da Apple. A minha prima também comprou um celular novo, todo mundo comprou um celular novo. (...) Nunca pensei que isso pudesse acontecer aqui em Orlando, nunca, nunca", relatou.

A influenciadora está passando as férias fora do país e tem compartilhado tudo com os seguidores desde então. Os fãs deixaram mensagens de apoio na rede social da artista e alguns brasileiros que moram em Orlando, alertaram a artista informando que isso é comum por lá.

Leia mais:

