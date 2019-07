Aline Riscado está namorando o ator Marlon Wayans, de 'As Branquelas'

Marlon Wayans e Aline Riscado posam juntos no Camarote da Itaipava | Foto: Divulgação

A Rainha de Bateria da Unidos de Vila Isabel, Aline Riscado está namorando ninguém menos que o astro norte-americano Marlon Wayans, famoso por estrelar o filme 'As Branquelas.'

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, os dois se conheceram no Carnaval deste ano, no Camarote da Itaipava, na Marquês de Sapucaí, quando o ator se encantou pela atriz, que agora viaja constantemente para os Estados Unidos para ver o amado. Vale lembrar que dia 13 é a coroação de Aline na Vila Isabel

A informação é da colunista Fábia Oliveira, do Jornal O Dia.

